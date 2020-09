Sada je ona ovo morala da uradi.

Za vreme ovog popodneva ukućani su okupljeni u dnevnoj sobi odlučili da igraju igricu "Istina ili izazov". Tom prilikom Maja Marinković dobila je izazov da poliže uvo Milu Ćukoviću.

Inače, pre ove situacije Maja je imala priliku da uživa u lizanju nogu, s obzirom na to da je Anabela Mićić morala to da joj priušti. Maja je tokom svog izazova prišla Milu i obavila zadatak, a to je nasmejalo sve ukućane.

Kako je sve izgledalo pogledajte ispod.

Autor: S. K.