ŠOKANTNO! PRIČA SAMA SA SOBOM! Ana očajna, kroz suze govorila: "POMOZI MI, POMOZI MI, ŠTA ĆE MOJI DA MI KAŽU..." (VIDEO)

"Prljav veš" će je skupo koštati.

Ana Bulatović je tokom emisije "Gledanje snimaka" imala neprijatan momenat, jer se pomenula njena veza sa čovekom koji je oženjen. Naime, cela priča se potegla, zbog Kristijana Golubovića i Aleksandre Nikolić, jer je njihov odnos zadrugarima čudan, pa je Aleksandra osuđena zbog kontakta sa oženjenim čovekom.

Nakon emisije, Ana je briznula u plač, pa pobegla u Rajski vrt, gde se jadala Đorđu Milutinoviću, i objasnila mu celu situaciju. Pošto je on malo sredimo, osamila se u dvorištu, gde sdu mnogi zadrugari pokušali da je uteše.

Ona nije prestajala da plače, i kako je rekla, najviše je zabolelo to što je njen otac saznao za celu priču, na ovaj način, dok je ona u rijalitiju. Zabolelo je to što ne može da mu objasni i suoči se sa njim. Potom je vodila razgovor sa Mikijem Đuričićem, gde joj je on dao par saveta.

Ja sam devojka iz naroda! Krivo mi je što moj otac ovo sluša! - rekla je Ana.

Nemaš pravo da morališeš, ti si ušla u rijaliti. Nije onda trebalo, ako si znala da će ovo izaći - rekao je MIki.

Nisam ja kriva što su se oni razveli, oni su i sada zejedno! - rekla je Ana.

Moj tata me pitao iskreno, imaš li nešto sa njim. Ja mu tada nisam rekla. Samo mi je krivo što je ovako morao da sazna. Mene je to pogodilo, ja mog oca mnogo poštujem - rekla je Ana.

Moraš da snosiš posledice - rekao je Miki.

Moralna ličnost moja, je kontadiktorna sa ovim što se desilo. Ja nisam k*rvetina, niti imam neke priče. Ja nisam znala da će ovako daleko da ode, da ćemo da se zavolimo. Mi sada nismoi zajedno, to je završena priča, razumeš - pravdala se Ana Miljani, koja je došla naknadno.

Šta će moji da mi kažu. Pomozi mi molim te, pomozi mi molim te - pričala je sama sebi Ana.

Potom su kod nje došli Filip Car, Lazar Čolić Zola i Andrea Anđelković Rea, i pružili joj podršku, i ohrabrivali je. Objasnila je da je njen otac patrijarhalan, i da je boli što je ovako saznao, kao što je već napomenula.

Autor: D.B.