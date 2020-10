URLALA IZ PETNIH ŽILA RANIM JUTROM! Matora izvređala zadrugara kao nikad do sada, TRESLA se Bela kuća zbog nje: OLUPAĆU TI O GLAVU! (VIDEO)

Nije htela da se iskontroliše.

Zadrugari još ni oči nisu otvorili, a Jovana Tomić Matora već je spremna i orna za bučne rasprave i to sa Nenadom Lazićem Necom i to zbog džezve. Naime, ono što je Matoru isteralo iz takta jeste to što je Neca u džezvi skuvao palentu, a onda ostavio tako umuljanu u sudoperi, te ona nije mogla da skuva sebi kafu.

Tomićeva je odmah odlučila da se obračuna sa Nenadom.

Da li si retard? Da kuvaš palentu u džezvi? Nas 15 čeka džezvu, sledeći put ću ti je olupati o glavu! Nauči se nekog reda! Nemoj da se izvinjavaš, nego sledeći budeš li kuvao palentu u džezvi, završiće ti ispod jastuka i džezva i paletna - vikala je Matora.

Sine, nauči se nekog reda! - dobacio je Bora.

Je l' ti kod kuće i majka kuva palentu u džezvi? - upitala je Tomićeva urlajući.

Mislio sam da operem. Priznao sam grešku, prihvatam - rekao je Neca.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

