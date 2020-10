KRISTIJAN OSTAO ZGRANUT! Na podu je našao OVO, a potom uradio nešto NEOČEKIVANO! (VIDEO)

Ostao je u šoku nakon ovoga.

Kristijan Golubović se ovog jutra probudio neplanirano, jer je imao urnebesno smešnu scenu sa mušicama koje mu nisu dale mira.

Nakon sređivanja paba, on se prošetao do Bele kuće, gde ga je sačekala nesvakidašnja scena. On je na sred spavaće sobe, pronašao ženski donji veš.

Nakon opšteg zgražavanja, on je uzeo štap koji je nosio sa sobom, i njime pokupio gaćice koje je zatekao ispred sebe.

Potom je to što je poneo sa sobom, odneo u kupatilo i ostavio ga pored umivaonika, kako bi onu, koja je to ostavila na sred sobe, sačekalo neprijatno iznenađenje kada se probudi. Ono što je sigurno jeste da joj nikako neće biti prijatno.

Detalji u klipu ispod.

Autor: D.B.