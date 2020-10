POSLUŠAN SIN! Čim je dobio podršku majke, Car se odlučio na DRASTIČNU promenu, iskupio se Aleksandri za sve! (VIDEO)

Nikad mirniji!

Nakon poziva sa majkom, Filip Car potpuno je promenio svoje ponašanje prema Aleksandri Nikolić.

Iako su oni imali turbulentan odnos, u kom su padale žestoke uvrede, sada je tome došao kraj.

Oni su, sve vreme tokom emisije, razmenjivali nežnosti, ljubili se i grlili.

Kako mu je majka rekla da mu to zamera i podržala njihovu ljubav, on je odlučio da bude poslušan sin i sve greške ispravi. Sada uživaju u svojoj ljubavi, a da li će to potrajati, videćemo u nastavku rijalitija.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.