NIJE NAŠAO BOLJE MESTO! Fran prao zube u SUDOPERI! Zadrugari ga bledo posmatrali! (VIDEO)

Zubi su na prvom mestu!

Nakon burne noći zbog "Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem" Fran Pujas se prvenstveno osamio sa Minom Vrbaški sa kojom je tokom noći, više puta raskidao turbulentnu vezu.

Naime, Fran se nakon šetnje i razgovora sa devojkom Minom Vrbaški odlučio da se spremi za krevet. On je tom prilikom pravo zube, te je prvo stao ispred ogledala i prao zube, a kada je došao momenat da ispere usta, on je odlučio da mu je za to najbolji izbor sudopera. Pujas je svoja usta oprao u sudoperi, dok su ga ostali zadrugari gledali bledo.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u nastavku.

Autor: P.I.