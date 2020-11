Haos!

Kristijan Golubović je ovog poslepodneva održao čas pravilne krađe zadrugarima iz Paba. On je do detalja objasnio kako se poravilno krade, pa na Marku Janjuševiću Janjušu objasnio do detalja svaki bitan momenat.

Nakon toga, on je uzeo jaknu kao primer, i pokazao plastično kako se treba pripremiti, i šta raditi ako neki lopov bude uhvaćen.

Marku Janjuševiću Janjušu se njegova ideja svidela, pa je dodao da zna čime će se baviti kada izađe iz rijalitija. Kristijan se potrudio da na duhovit način zabavi zadrugare, a oni su ga svi pomno slušali.

Autor: D.B.