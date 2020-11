"DOK NE ISTERA SVOJE, NEĆE SE SMIRITI!" Nadica i Jovana pokušavale da smire Ša, ali on nije odustao od svog STAVA povodom BIVŠEG PRIJATELJA! (VIDEO)

I dalje ne može da se smiri nakon svađe sa Necom.

Nenad Aleksić Ša je ovog popodneva vidno izrevoltiran i besan povodom rasprave sa Nenadom Lazićem Necom sa kojim je sinoć bio u žestokom okršaju. On celo jutro ide od zadrugara do zadrugara pa se žali na sve što se dogodilo. On je na sofi u dnevnoj sobi razgovarao sa Jovanom Ljubisavljević.

Ma meni su stizala svakakva pitanja - rekao je Ša.

Ja bih do sad trebala da padnem u depresiju, da sam debil - rekla je Jovana.

Ma, meni ljudi ne mogu da nađu lošu manu, i to ne dozvoljavam - nastavio je Ša.

Zato sam ja toliko i plakala, nabačeno je negativno i zato sam bila onakva. Samo sam shvatila da ne treba da razmišljam o tome - dodala je Jovana.

Samo ne treba da razmišljaš i to je to - potvrdio je Ša.

I kad si dobro, ne može da te upali ništa, ali kada vide da si slab... - objasnila je misica.

Dok ne istera svoje neće se smiriti - ubacila se Nadica.

Dva meseca titram ljudima koji ku*cu ne vrede! Ja sam završio sa njim - rekao je Ša.

Detaljnije u nastavku teksta, u video - prilogu koji sledi.

Autor: D.B.