"DAM TI PRST, TRAŽIŠ MI CELO TELO" Filip ponovo pokušao da POLJUBI Minu, ona ga ODBILA, pa mu opsovala majku! (VIDEO)

Haos!

Desila se još jedna prepirka Mine Vrbaški i Filipa Cara na današnjoj proslavi Đurđica. Mina je bila ljuta što se Car osmehuje Maji Marinković u prolazu, dok je on njoj rekao da to nije fer, jer se on ne ljuti na nju što priča sa bivšima, Vladimirom Tomovićem i Franom Pujasom.

Nabacuješ mi sad - zamerila je Mina.

A ti meni ne nabacuješ? - odbrusio je on.

Jer ja vidim šta radiš - uzvratila je zadrugarka.

Ja tebi ne zameram dva bivša momka, a ti meni zameraš Maju - nastavio je Car.

Jer si ti rekao da bi bio sa njom. Ko mene vezuje za Tomovića? Više ti ne verujem - dodala je Mina.

Šta sam ja pogrešio, šta sam toliko loše uradio? - pitao se Car.

Opusti se, ja sam ove nedelje negativac, ne ti - nastavila je Mina.

Opet mi okrećeš leđa - zamerio je Filip.

Da, zato što razmišljam o Borisu. Plakala sam juče, to dete ima devet godina i plače zbog nekog. Ja ti sve više dopuštam. Dam ti prst, ti mi tražiš celo telo - prebacila je Mina.

Hoćeš da me poljubiš? - pitao je Car i pokušao da je poljubi.

Ne - odgovorila je Mina, dok se sklanja od njega.

Mesec dana mi okrećeš leđa - zamerio je Filip.

Mina je odlučila da ode od njega, pa mu je opsovala majku.

J*bem ti mater ja više - rekla je Mina.

Autor: M. P.