"DAJ TEST!" Zola odlučio da se SUOČI sa Miljanom, došao do apartmana da sazna da li će postati OTAC (VIDEO)

Želi da sve vidi svojim očima.

Miljana Kulić je zadrugarima večeras otkrila da je radila test na trudnoću i da je pokazao da je trudna. Ova priča došla je i do Lazara Čolića Zole, koji nije bio siguran u Miljaninu priču. On je došao do apartmana Kulićki, kako bi proverio šta je istina.

Daj test, daj mi test - zahtevao je Zola.

Neću - odgovorila je Miljana.

Što ne daš? - pitao je Zola.

Hoću da spavam. Istripovala sam se, verovatno sam duže držala - rekla je Kulićeva.

Kako ja tebi da verujem? Daj mi novi test i radi ispred mene. Sutra radiš test preda mnom - nastavio je Čolić.

Okej, ujutru - odgovorila je Miljana.

Nema potrebe da se nerviraš, dete može biti samo moje... - rekao je Čolić, pa otišao do kuće da se požali zadrugarima.

Autor: M. P.