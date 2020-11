DŽESIKA ISTERALA SVOJE! Janjuš poklekao, pa je opet pustio u LJUBAVNO GNEZDO! OVO su GOLUPČIĆI odmah URADILI (VIDEO)

Maja šta želi, to i dobije.

Maja Marinković je celu noć ubeđivala Marka Janjuševića Janjuša da prespavaju zajedno, dok on ni pod kakvim uslovima nije želeo da prihvati njen predlog. On joj je čak napravio ležaj pored njegovog, ali je Maja brže - bolje sve to uništila i pokvarila, u nadi da će zaspati pored bivšeg dečka.

Oni su nekoliko puta tokom nći imali rasprave, ali kada je došlo vreme za spavanje, izgleda da se Majin trud isplatio. Ona je u nekoliko navrata pokušavala da zaspi pored voljenog, što se na kraju i desilo.

Detaljnije u nastavku teksta, u video - prilogu koji sledi.

Autor: D.B.