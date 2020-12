Rešio je da sve izvadi.

Nakon što je sve namestio i pripremio za uletanje u bazen, Kristijan Golubović je rešio da ništa ne prepušta slučaju. On se pripremio, obukao kupaći kostim Nine Oluić, potom masku doveo do savršenstva.

Njih dvoje su potom sve tanjire iz bazena približili što bliže ivici, kako bi Kristijan zaronio i izvadio ih na najlakši način.

Detaljnije u nastavku teksta, u video - prilogu.

Autor: D.B.