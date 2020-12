ONI TO RADE NAJBOLJE! Zadrugari napravili ŽURKU ispred Paba, Kristijan se našao u ulozi Deda mraza! (VIDEO)

Spremni za najluđi provod!

Zadrugari su dočekali poslednje jutro u 2020. godini, a Veliki šef ih je budio Novogodišnjim pesmama, što je posebno obradovalo stanare Bele kuće.

Svi su skočili iz kreveta kada se začuo hit "All I want for Christmas is you" i zaigrali, a ispred Paba se odigrala prava žurka.

Monika Horvat i Milan Janković Čorba izašli su u pidžami i skakali sve vreme u ritmu muzike, a Kristijan Golubović ubrzo im se pridružio, umazan penom za brijanje, improvizujući Deda Mraza.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.