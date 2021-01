KAZINO GOSPODAR VREMENA – Stefan iz Kikinde upravo dobio 715.000 RSD 'iz udarca'

Novi, nebeski dobitak na Meiridian kazinu.

Igrače Meridian kazina baš je krenulo u 2021. godini! Nakon Mileninog bajkovitog dobitka za Božić, evo nove ozbiljne isplate za manje od nedelju dana.

A pre nego što kreneš da čitaš, tu je dobitak i za tebe – klikni OVDE i preuzmi 100 besplatnih spinova.

Uzmi svoj KAZINO BONUS BEZ USLOVA i eto sledeće ovakve priče baš o tebi!

Stefan M. iz Kikinde dobio je 715.300 DINARA igrajući jedan od slotova iz serije Age of the Gods - u pitanju je igra pod nazivom Ruler of the Sky.

Kako je krenulo, 2021. godina biće berićetna za igrače Meridiana. Ništa lepše nego dobitkom otvoriti Novu godinu i premostiti uvek neugodni januar, najduži mesec u godini.

Stefana smo, a gde drugde, sreli na uplatnom mestu Meridiana u Kikindi.

Zdravo, Stefane i svaka ti čast na dobitku. Fin Meridianov novogodišnji poklončić, zar ne?

- (Smeh) Još pitaš - nisam ni sanjao da će 2021. godina početi ovako lepo. Kockice su mi se inače nekako fino složile u ovoj godini i na privatnom i na poslovnom planu. Sve je krenulo kako treba, a onda se desio i ovaj dobitak. Čekaj, da kucnem u sto (smeh).

Zašto je izbor pao na slot Ruler of the Sky? Voliš igre sa antičkom tematikom?

- Između ostalog, da. Stara Grčka, Rim, Vikinzi, takve igre su me oduvek privlačile, a volim da gledam serije i knjige sa tom tematikom. Ali to je samo jedan od dva bitna razloga zašto sam odabrao ovu igru.

A drugi je...?

- Igram skoro sve igre iz serije Age of The Gods, iskreno, isključivo zbog toga što imaju sjajne džekpotove. Teorije nema da ću se smiriti dok ne skinem jedan od ovih džekpotova.

Kreneš ti da igraš i… Kako si uspeo da dođeš do ove pozamašne cifre?

- U principu, sve se desilo jako brzo. Imao sam i pre toga nešto novca na nalogu, pa sam malo „opustio roku“ i pojačao čip. Vrteo sam igru nekih sat vremena, podizala me je i spuštala, ništa specijalno, na nuli. I hajde, rekoh, iz zezanja, da probam ruku, dve, na maksimalni bet. Kad hoće, hoće – posle desetak vrtenja uleteše besplatne igre. I kreće „ludnica“, iskočiše džokeri – cela „tabla“! Spojilo mi je petice na nekih 15 isplatnih linija. Iz ruke sam dobio 750,000 dinara. Šokirao sam se. Jedno dvadesetak minuta nisam mogao da poverujem.

Do sada nisi imao ovako velike "skalpove"?

- Ne. Jednom prilikom sam na kladionici uzeo oko 200,000 din, ali na kazinu nisam do sada imao ovoliko sreće.

Šta bi poručio ostalim igračima?

- Svima od srca želim da im godina počne kao i meni. Mislim da će im to biti dovoljno. Ali, polako i bez zaletanja.

Ako još uvek niste kreirali nalog na Meridian online kazinu, vreme je da to učinite.