NAHVATALA GA NA SAŽALJENJE: Maja se uvukla Čorbi u postelju i zagrljaj preko SUZA, a onda su postigli dogovor o RASKIDU i odnosu! (VIDEO)

Slomila mu se na ramenu!

Maja Marinković nastavila je da ubeđuje Milana Jankovića Čorbu da on želi da bude sa njom, samo da beži od sebe, a onda joj je on očitao lekciju i jasno stavio do znanja šta misli i šta smatra da je ispravno.

Koliko puta sam ti rekao da mi ne stavljaš glavu na rame? Ako želim da se maknem od toga, onda želim. Ja ne krijem to da volim da spavaš pored mene - rekao je Čorba.

Je l' više voliš da spavaš sa mnom ili sam? Cakle ti se oči, zato sam rekla da ti bežiš od sebe - poručila je Maja.

Najviše volim da spavam sa tobom, ali znam da to nije ispravno! Nije lepo da mi spavaš na ramenu! Pošto si ti Đedoviću poverovala, onda i ja počinjem da mislim da sam rekao. Ako puste klip, ja ću reći da sam g*vno - poručio je Milan.

Da li sam ja tebe pipnula gde ne treba? Više neću da spavam pored tebe - rekla je Maja.

Nisi, ali odakle misliš da sam rekao? Ja ne mislim da sam rekao. Hvala Bogu, da više nemamo te probleme, nema zašto da ležiš pored mene - rekao je Milan.

Ali ti si rekao da voliš da spavam pored tebe - promenila je ploču Maja.

Maja je sve vreme bila na krevetu kod Čorbe i pokušavala na sve načine da ga pridobije sebi, iako joj je on govorio sve vreme da je stavio veliku tačku na njihov odnos. Čak je Maja i demonstrirala kako je htela da legne prošle noći kod Čorbe, te je i uspela da mu se uvuče u posteljinu, doduše na kratko. Maja je potom zaplakala, na šta se Čorba sažalio i primio je u svoj zagrljaj.

Nemoj da plačeš, ko zan šta sam pričao, izguraćemo zajedno - rekao je Čorba.

Autor: O. B.