DUŠA TIHO JECA! Janjuš ne može da dođe sebi od pesama, sve ga podseća na NJU? (VIDEO)

Emotivno!

Veliki šef je nastavio da pušta zadrugarima kafanske hitove, a Janjuš je seo ispod trema sam, kako bi uživao u pesmama, a svaka ga je dirnula u srce.

Kada je Veliki šef pustio pesmu "Čerger", bivši košarkaš je otišao do doka, gde je krenuo da peva.

Čerge, pokraj njega idu prazna duša tiho jeca, ostala je samo prazna čaša - pevao je Janjuš.

Kako su sve pesme bile u duhu slomljenih srca, Janjuš je sigurno mislio na nekoga dok ih je pevao, a da li je to njegova bivša žena ili bivša ljubavnica Maja Marinković, to samo on zna.

Autor: M. P.