DRUGA RUNDA IZNENADILA SVE! Evo ko je porazio 'NAJJAČE BORCE' na imanju: Devojke VRIŠTALE sve vreme!

U toku je "Ljubavna izazovizija" a voditelji Dušica jakovljević i Ognjen Amidžić su odmah najavili u kakvom narednom izazovu će se boriti 15 veličanstvenih. Naime, nakon karaoke izazova za Nenada Lazića Necu i Moniku Horvat, usledilo je i saopštenje o narednom izazovu.

Prvih pet muškaraca, idemo u krušku da udaramo. Alen, Cvele, Bora, Fran i Čorba - rekao je Ognjen.

Alen Hadrović je postigao rezultat od 856, nakon čega je iz drugog pokušaja imao 871, i on je bio prvi koji je udarao u krušku. Nakon njega, Milan Janković Čorba je imao priliku da se okuša, a on je postigao rezultat od 843, iz drugog pokušaja, on je imao 876.

Jovan Cvijetić Cvele je imao 930, nakon čega je naredni udarac bio manji, 842. Nakon njega, Bora Santana je takođe imao priliku da se oproba, a njegov rezultat bio je 843. Takođe, na iznenađenje mnogih, Fran Pujas je zablistao sa čak 948.

Fran je ko neko jarence - dobacila je Ana Korać.

Nakon prve grupe, priliku da se okušaju pored kruške, imali su Kenan Tahirović, Stefan Karić, Vladimir Tomović, Lazar Čolić Zola i Nenad Lazić Neca.

Kenan je bio prvi, koji je imao rezultat od 778, a naredni zadrugar bio je Vladimir koji je imao 982. Nakon njih, Stefan Karić imao je 925, dok je iz drugog pokušaja imao 825.

Potom je izazov bio i na Neci, a on je postigao rezultat od čak 653, dok je Čolić imao 955.

Naredni takmičari bili su Filip Car, Danijel Višić, Mišel Gvozdenović, Kristijan Golubović i Marko Janjušević Janjuš.

Car je imao čak 938 poena, dok je za njim priliku da udara imao i Danijel koji je postigao isti broj poena kao Car. Sa druge strane, Janjuš je imao samo 606 poena, a pri drugom pokušaju, imao 735. Nakon njega, Mišel je imao 946. Za kraj, Kristijan Golubović imao je 992, i on je imao najvoše poena.

Kristijan je polomio krušku! - vikao je Panda.

Kristijan i Vladimir su bili najbolji! - dodala je voditeljka.

Autor: D.B.