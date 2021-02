Sanje će izgoreti!

Jovana Tomić Matora je juče bila prva osoba koja je otišla do sobe za izolaciju do Anđela Rankovića, sa kojim je ogovarala zadrugare. Podsetimo, Anđelo i Nataša Radan su ovonedeljni potrčci, te do nominacija borave u izolaciji.

Matora je i ove noći otišla do Anđela, gde je zajedno sa njim večeras uz razgovor pre popodnevnog odmora. Kako će Sanja Stanković reagovati na ovo novonastalo prijateljstvo, ostaje da ispratimo.

Autor: M. P.