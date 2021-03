OSTALA SAMA: Dok je Bora pripremao večeru, Milica na drugom kraju imaginarijuma lila suze: Zadrugarka slomljena nakon ODBIJANJA BIVŠEG! (VIDEO)

Ne može da se smiri!

Milica Kemez je u toku današnjeg dana doživela niz razočarenja, te je nakon što je saznala da je Bora Santana ipak ne bi odabrao za iznenađenje za osmi mart, zaplakala. Ona se najpre jadala zadrugarkama, nakon čega se izolovala i sklonila od svih kako bi se smirila.

Bora je tokom emisije bio krajnje neprijatan, saopštivši zadrugarima da je na odnos sa bivšom rešio da stavi tačku, te je upravo to bio razlog njegovog odabira druge devojke. On je za svoju lepšu polovinu izabrao Jovanu Tomić Matoru, a Milica, iako nije pokazala ljutnju za stolom, ipak posustala, pa se slomila nakon emisije. Bora je za to vreme bio u kuhinji, ne slutivši kakva drama se odvija u dvorištu imaginarijuma.

Autor: D.B.