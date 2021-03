OVO SE JOŠ NIJE DESILO: Anja napravila DRAMU u Beloj kući, UHVAĆENA u LAŽIMA o Cveletovom KRIZIRANJU, saterana u ćošak, on pocrneo od muke! (VIDEO)

Mala drama!

Anja Todorović bila je sledeća zadrugarka koja je bila na redu za propitivanje u emisiji ,,Pitanja novinara" od strane predstavnika sedme sile.

Kako komnetarišeš to što si najavila tužbu protiv Cveleta? O čemu se radi?

Sinoć se poteglo pitanje o pokušaju ubistva, on je rekao da sam ja njega prevarila, ja sam mu rekla da on nije normalan, u sobi sam mu rekla kada smo ušli za terasu, da li ja to treba da smatram pokušajem ubistva, samo sam uporedila situaciju, glupo poređenje, može da se protumači kako se protumačilo, ali ja sam samo uporedila situacije. Meni je krivo zbog toga, ali u tom trenutku sam bila toliko besna, ja sam njemu prešla preko toga, a gledao me je u oči i lagao me je! Ne vređam ja njega, nego kažem da bih ga isprovocirala. Preterujem, nisam svesna gde se nalazim. Što se tiče poverenja, jeste problem, jer nisam znala za sve stvari, onako, razočarala sam se u njega, postala sam negativna i hoću iz njega da izvučem celu istinu, iako to ne bi ništa promenilo, ja sam mu prešla preko jedne, druge, treće, ispalo je da ih ima šest - ispričala je Anja.

Da li si ljubomorna na to što se on bolje druži sa ostalim zadrugarima? - glasilo je pitanje.

Ona prebacuje meni to, ume da mi prebaci da ja imam takvu podršku, ali mislim da to nije u tolikoj meri kao što ona predstavi. Ne mislim da je ljubomorna, ali ima taj momenat da mi prebaci kada je nešto prokomentarisem, kada gledamo posebno mišljenje nje i mene od strane drugih ljudi, ona misli da je ona najgori, ja mislim da sam ja najgori posle svega - ubacio se Cvele.

Anja govorila si sa Draganom u pabu, rekla si ,,Sad ću ispričati sve, jer je kraj, on je došao kod mene, on je krizirao, ja mu dam..." za čime je Cvele krizirao?! - upitao je Darko.

Zadrugari su odmah napali Anju, dok se ona pravila da to nije izjavila, pored toga ubeđivala je Darka da to nije rekla, iako joj je on pročitao i citirao njene reči.

Nisam, znam o čemu sam pričala sa Draganom! Nije priča o kriziranju za narkoticima, ja sam pričala o početku naše veze, kako sam ja čula od drugarice za to neko dopisivanje i u periodu u kom je mene varao, ja sam mu kupila poklon! To nije tačno! - pravdala se Anja.

Ja sam u šoku, ja sam protivnik svega toga, ne pušim, retko kad i pijem... A sad mi razjasni! - poručio je Cvele.

Pričala si mi da si mu pozajmila pare za auto, da si mu pozajmila pare, da si mu dala 50 evra, a uzeo je 70 - dobacila je Dragana.

Pokušava da ga degradira, u ovoj situaciji sam 1 kroz 1 na njegovoj strani - poručila je Matora.

Ona meni priča da je njoj preko glave, kako će da ga izveze, užas! Radiš jedno, misliš drugo, sa dečkom si o kom imaš najgore moguće mišljenje- dodala je Rialda.

I Matora je iznela svoje mišljenje, te je istakla da je uvek bila na Anjinoj strani, ali nakon mnogih situacija koje su se odigrale je promenila mišljenje.

Autor: O. B.