CRNA MARIJA, VRAĆAJ SE: Miljana nikako nije želela da dozvoli Kristijanu da je NAPUSTI, on počeo da doziva njenu majku! (VIDEO)

Ne zna šta da radi.

Iako je želeo da ode, Kristijan Golubović je pristao da pomogne Miljani Kulić da očisti toalet u apartmanu.

Kada je završio, Miljana je izmišljala nove razloge da on ostane. Želela je da joj on pomogne da poređa korpice, a on je pokušavao da se izvuče, ali bezuspešno.

Kakva si ti sraćka od žene. Marija, vraćaj se, crna Marija - rekao je Kristijan.

Budi tu - govorila je Miljana.

Šta je sa tobom, kao da će neko da te ubije? - čudio se Golubović, koji je nastavio da pomaže Miljani.

E, crna Marija... - nastavio je Golubović.

Autor: M. P.