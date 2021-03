I ONA PUKLA POD PRITISKOM! Paula briznula u plač jer je zadrugari KRITIKUJU, smeta joj što joj govore kako BUDUĆA ZVEZDA treba da se ponaša! (VIDEO)

Ovo ne može da istrpi.

Paula Hublin i Monika Horvat su večeras sedele ispod trema, a Hublinova je počela da plače. Naime, ona je rekla Moniki da ne može da istrpi to što je zadrugari kritikuju da se ne ponaša kao dama, a smatraju da je to potrebno da uspe u muzičkoj karijeri. Hublinova smatra da zadrugari nisu kompetentni da joj to pričaju.

Videćeš, ja ću uspeti nešto, ali neću moći to dugo - rekla je Paula.

Ti možeš sve šta hoćeš, to nema veze da li si poznata - govorila je Monika.

Meni se to ne da... Mnogo se očekuje od tebe, a ljudi ne shvataju da si iscrpljen. Kad ne ide, ne ide - dodala je Hublinova.

Tebi ide sve što poželiš - bodrila ju je Horvatova.

Nemam snage - rekla je Paula.

Kad budeš krenula da radiš ono što voliš, bićeš srećna - dodala je Monika.

Nerviraju me što se očekuje od mene. Sredi se, šminkaj se, ja sam takva kakva jesam. Taj pritisak. Kao ako hoću nešto da uspem, ne mogu ovako da se ponašam. Ja ću uvek biti ista, ja nosim trenerke, čarape, patike. Što moram da budem dama? To mene muči. Vlada mi je rekao da ne mogu u posao kroz emocije, da moram što bolje da iskoristim sve. Ja nemam želudac za takve stvari. Od 40 ljudi, 28 ljudi mi pričaju šta bi trebalo da radim. Kad im kažem da me ne interesuje, oni mi pričaju da sam bezobrazna i bahata. Ja ne mogu da pevam npr. u haljini, a daju ovde za pravo ljudi da mi pričaju šta. A ja sam bezobrazna što me ne zanimaju saveti... Zvezde ne psuju, zvezde nemaju odnose... - pričala je Horvatova.

Ma daj, pa Severina je imala pornić - govorila je Horvatova.

Ona ima pojavu, ponašanje i to je to. Da li slušaš nečije pesme jer ti se sviđaju pesme ili jer ta osoba ima savršen život? Nerviraju me budaletine - govorila je Paula.

Autor: M. P.