NIJE MOGLA DA IZDRŽI! Tara došla do Bele kuće da vidi Ša, odmah pali strastveni poljupci (VIDEO)

Sevale varnice.

Tara Simov je zadrugarka nominovana za izbacivanje, a vreme do večerašnjeg duela provodi u sobi za izolaciju. Ona je večeras otišla do Bele kuće, kako bi videla svog dečka Nenada Aleksića Ša. On je došao da se pozdravi sa njom i odmah ju je poljubio, ali nije komunicirao sa njom, jer je to zabranjeno.

Šta ima, što ne pričaš* Da te ne kazne? - smejala se Tara.

Reci, p*čko - nastavila je Simova, ali je Ša i dalje ćutao, a ona se vratila u izolaciju.

Autor: M. P.