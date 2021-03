'LEDENI ZUBIĆI' SU GA NAMUČILI! Fran se našao u nebranom grožđu kada je ispred sebe ugledao ovo! Izazov ga je OZBILJNO RASHLADIO! (VIDEO)

Imo je punu podršku cimera!

Naredna boja koju su stražari ugledali na tv ekranu bila je zelena.

Fran Pujas je bio izazivač svoje ekipe, a nakon što je obojio lice u zelenu boju, njega je na ekranu sačekao broj 2, a na njemu je bilo da sladoled koji se nalazi ispred Dubioze, pojede bez pribora.

On se odmah bacio na posao, a pred njim je bila i te kako velika činija sa sladoledom koji je do poslednjeg daha gutao i jeo. Njemu su podršku pružili svi zadrugari, a do samog kraja bilo je i te kako neizvesno.

Fran nije uspeo sve da pojede, a kako je sve izgledalo, pogledajte u nastavku.

Autor: D.B.