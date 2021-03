Ovo mu je zasmetalo.

Kristijana Golubovića, Janjuša i Vladimira Tomovića je zabolelo to što Filip Car sa njima nije podelio novac koji je dobio na kocki. Naime, oni su pred kraj žurke ostali bez novca, a Car je razdelio svima ostalima pare i kupovao im piće, što su mu oni zamerili. On se danas u pabu pravdao da nije to uradio namerno i da je očekivao da će mu oni zatražiti novac ukoliko im je to potrebno.

Ja dam da mi ne trebate vraćati. Ja kad uzmem, nikom ne vraćam. Takav sam, ne znam kako vi to gledate. Šta god da uradim, ne valja. Juče sam svima sipao i hranu i piće. Janjuš me sinoć nije ništa pitao, ja njega uvek pitam. Ja sam njemu rekao, on je moj prijatelj, sve je moje tvoje - pričao je Car.

Mi smo bili u talu, kad sam nekim kockaš, ne smeš da okrećeš glavu - rekao je Kristijan.

Ja dajem uvek... Evo dao sam Bori oko soma, Sanji, Anji i Milici, Čorbi dao da uzme piće... Ne mogu ja da tražim ljude po diskoteci... - pravdao se Filip.

Neki ljudi ne vole da traže... - dodao je Stefan Karić.

Ja nisam kao Bora da tražim ljudima... - prokomentarisao je Kristijan.

