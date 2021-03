REŠILA JE DA GA DOVEDE DO LUDILA! Tara odlučila da noćas radi sve što Nenadu smeta na NJEGOVE OČI! (VIDEO)

Nije mogao da veruje svojim očima!

Devojke su uveliko spremne za večerašnji pidžama parti, koji će se odigrati na Rajskom ostrvu, a samo će pojedine devojke imati priliku da uživaju u ovoj žurki. Iako je Nenad Aleksić Ša otvoreno pokazao nezadovoljstvo zbog odlaska Tare Simov, ona je odlučila da ga ne posluša, te je prišla da mu pokaže svoj autfit.

Ne samo da ga nije poslušala povodom odlaska, već je sve vreme komunicirala sa Sanjom Stanković i Rialdom Karahasanović, sa kojima joj je izričito zabranjeno da razgovara noćas, jer to smeta njenom izabraniku - oženjenom Nenadu. On joj je to odmah zamerio, pa je ona napustila njegovo prisustvo.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.