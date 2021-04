DRAMA U BELOJ KUĆI: Dragana i Ana zaratile na krv i nož, PUČE RIJALITI PRIJATELJSTVO! (VIDEO)

Dugo su i izdržale.

Tokom večeri Dragana Mitrović izdravila je na Anu Bulatović, dok su se spremale za žurku, i to ni manje, ni više nego zbog njenog sebičluka. Naime, Dragani je zasmetalo to što joj je Ana tražila da joj pozajmi malo šminke i mleka za telo, što je kod Mitrovićke izazvalo bunt, pa su se pokačile, iako su do sada sve delile na pola.

Mi delimo sve živo! - rekla je Dragana.

Ona dobije i svi su ti uzimali! Neću da se svađam, da ti kažem nešto, ja ti kažem kad imam da li možeš, prva nikad ne uzimam! - rekla je Ana.

Ti, vrlo dobro znaš gde mi je kozmetika! Ja sam posakrivala ovde - kukala je Mitrovićka.

Prestani, ne može do reči da se dođe od tebe! Dragana, ne mogu, dobro, ne mogu da se raspravljam sa tobom - odbrusila je Ana.

