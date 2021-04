'OBE SE SLUŽE ISTIM ORUŽJEM' Maja i Aleks PRSA U PRSA nakon SKANDALOZNE NOĆI: Mišljenja zadrugara OPREČNA I PODELJENA! (VIDEO)

Svako imao komentar na dešavanja!

Voditelj Milan Milošević je i večeras došao u Belu kuću, a razlog njegovog dolaska jeste emisija koje se zadrugari najviše plaše, a to su "Pitanja gledalaca". Ove večeri, on će pročitati sve što je mnogobrojna publika imala prilike da pita svoje favorite, ili one malo manje drage zadrugare. Naredno pitanje koje je voditelj pročitao bilo je za Marka Janjuševića Janjuša.

"Što ti je čudno da se Maja onako ponašala, kada je Aleks izludela?" - glasilo je pitanje.

Ima pravo, a ona nije trebala onako da se ponaša, provocirala je i ona nju - rekao je Janjuš.

Žao mi je što sam Janjušu ono uradila, javnos e izvinjavam. ja sam sinoć pukla zbog stvari koje mi je rekla. Ja sam ovih par dana lepo pričala sa njom. Poludela sam, prekipelo mi je, ona je išla za nama, ja sam pričala sa Mićom, Đedovićem, ali meni nije bilo dobro posle svega, žao mi je - dodala je Maja.

Ja sam rekla da sam ja... - počela je Aleksandra.

Niko ne opravdava Majino grebanje, ona nije normalna - ubacio se Đedović.

Aleksandra je samo htela da pokaže Maji kako se ona osećala, obe se služe istim oružjem - zaključila je Ermina.

Iskreno, Janjušev odnos sa mnom i sa Aleksandrom, ne može da se poredi. Svi vidite koliko se volimo, čim je on meni prešao preko nekih stvari. Ona je ta koja se umešala u moju emociju...Ja sam pogrešila - dodala je Maja.

Prošle godine je Maja imala manjka konkurencije, ali ovo sad je novo, Maja je dobila potvrdnu priču od Janjuša da oprašta, a ja sam je molio da bude normalna. Majo, ako veruješ Janjušu, zašto sumnjaš u nju? - pitao je Mića.

Ona misli da je ovo osveta njegova, rekla mu je to sinoć - ubacia se Ermina.

Moja greška je to što ja hoću da sredim sve sada i odmah, istog trenutka, a on je hteo da se iskulira, a ja sam eto, napravila problem i pogrešila. Ona to radi namerno, da... Ja sam sigurna u njega, i da je njih 20 tu, on je došao kod mene na krevet i plakao. Ja sam u trenutku poludela... - rekla je Maja.

Zašto sada ne skačeš oko Čorbe? (Aleksandra) - pitao je Mića.

Neće sada, postepeno će - smejao se Čorba.

Za njega te boli ku*ac! Je*em vam mater! Klošari i ku*ve, svaki dan ću vas vređati - rekao je Mića besno.

Detaljnije u nastavku teksta.

Autor: D.B.