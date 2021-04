OBE OSTALE BEZ DEČKA: Janjuš priznao koliko su ga BIVŠE povredile, pa TEŠKA SRCA priznao: Aleksandra je ispala LOŠA! (VIDEO)

Ona savila glavu!

Voditelj Milan Milošević je i večeras došao u Belu kuću, a razlog njegovog dolaska jeste emisija koje se zadrugari najviše plaše, a to su "Pitanja gledalaca". Ove večeri, on će pročitati sve što je mnogobrojna publika imala prilike da pita svoje favorite, ili one malo manje drage zadrugare. Naredno pitanje koje je voditelj pročitao, bilo je za Marka Janjuševića.

"Da li sada vidiš kolika je Aleks folirantkinja, za razilku od Maje koja je uvek iskrena?" - glasilo je pitanje.

Ne želim to da pričam, u besu sam rekao šta sam i kako sam mislio. Ta tri meseca koje smo proveli, bilo je dobrih poteza sa njene strane... Da je ona, posle ovoga kada sam sebe smatrao krivim, da je ona sebe predstavila, da je ležala, sela na žurki, pa da sedi, meni bi bilo krivo, posle prelaska svih stvari, meni bi bilo krivo što nemamo neki kontakt! Ne ljubavni, možda bih ja sutra došao, rekao "Izvini" ali meni sada ništa nije jasno. Ja krivim sam sebe, kao ja sam Janjuš, ajde da me jaše svaka. Svaka glumi da me voli, ali ja sam kriv, dao sam im za pravo, Drugi su se ponašali na jedan način, ja sma išao kulturnije, a oni su bolje prošli. Ja više, toliko sma razočaran u žene, da ne znam šta da kažem. Sve se videlo, rekao sam, da je trebala ono da uradi, i tada bi me grizla savest, ja nisam znao za te situacije, ja sam čuo kroz radio. Meni to nije normalno! Krećemo u emisiju, a neko mi vrti očima, i preti da ne radim neke stvari, a onda tamo traži da poljubim cicu, a tamo kao kaže da joj je izletelo - rekao je Janjuš, pa nastavljao:

Njih dve s eraspravljaju, a ova kao pita šta je ona radila sa njenim dečkom. Je l' to normalno? Nemam snage, jeste, ispala je folirant, ali neću da kažem da sam ja kriv! Neću da je napadam, ispala je loša, kako okreneš. Ja nju nisam hteo da iskoristim - dodao je Janjuš.

