Voditelj Milan Milošević je i danas došao u Belu kuću, a razlog njegovog dolaska jeste emisija koje se zadrugari najviše plaše, a to su "Pitanja gledalaca". Ovog popodneva, on će pročitati sve što je mnogobrojna publika na zvaničnoj Fejsbuk stranici imala prilike da pita svoje favorite, ili one malo manje drage zadrugare. Naredno pitanje koje je voditelj pročitao bilo je za Nenada Aleksića Ša.

"Zašto si toliko ljubomoran, pratiš svaki Tarin pogled i pokret?" - glasilo je pitanje.

Zato što je volim - bio je kratak Ša.

Ima ljudi koji drugačije gledaju, a ja smatram da ljudi gledaju sažaljivo, ljubomora je ljubav, tuča je ljubav, meni ječudno što je bilo ko zapazio da je nenormalno da se toliko nekoj devojci zameraju stvari - dodala je Tara.

Sandra, zašto kriviš Natašu za pucanje prijateljstva, svima je jasno da si odlepila za Anđelom? - glasilo je pitanje.

Ja ne osećam ništa i to tvrdim. Ne znam d ali sma ja kriva jer sam se tako obraćala Nataši, ili joj saopštila neke stvari. Ja nigde nikome ništa loše nisam govorila o Nataši. O njoj sam i sa Đedovićem govorila, on mi je rekao kao kako mogu da se družim sa njom jer je kao k. Da sam imala loše mišljenje, nisam, i žao mi je što se ovo ovako desilo. Do puno ljudi je počelo da mi bude stalo, i ja priznajem da ne znam da se ponašam, bila bih najbolja da mogu da budem kao Đedović - rekla je Sandra.

Sandra je jako iskusna, i znala je kada treba da stane. Ona je to odradila kroz pozadinu, i našla je najblažu varijantu da se skloni od neke situacije. Osetila je, da je nastavila druženje, otišlo bi to dalje, ona jeste rekla da su drugovi, ali ja njoj ne zameram, oseti se to, ovde ne možeš da se družiš... Pet posto ljudi mogu da se druže da se na kraju nešto ne dogodi - rekao je Janjuš potom.

Da se dešavalo ovo između njih, jeste, Sandra je samo iskoristila priliku da se skloni od ovih jer joj priča sa Anđelom ne prija - dodao je Đedović.

Ja sam istog trenutka rekao da sam znao o čemu se radi, što se tiče Nataše njoj se nakupilo više stvari, ali time što je htela da očisti Natašu, iskoristila je i priliku da to bude glavni razlog kako bi se odaljila od mene - ubacio se Anđelo.

Problem nije Anđelo, nego Nataša kojoj je uvek smetalo, svi koji se druže sa njom, znaju da joj smeta svaki kontakt sa Anđelom. Trebala je da bude iskrena i da kaže Sandri - objasnila je Milica.

Ja samo govorim u svoje ime, ona ima pravo da odluči tako, ali sam siguran da je u ovom delu sve bilo 10 posto, devedeset posto da bi Nataša došla do mene - dodao je Ranković.

Ne znam šta bih rekla, smatram da nisam kriva. ja sam neke nebitne stvari prihvatala, a zato što sam bila takva prošle godine, mene ne pomera, i svesna sam da me sada prati sve to. Da sam bila neiskrena kada sam govorila da mi ne smeta i da ja apsolutno nemam ništa sa tim, ja nisam htela da prekidam neke odnose. Ne mislim da je odlepila za njim, ali se nešto čudno dešava - komentarisala je Nataša.

