OŽENJEN JE, A KAO SAMAC ŽIVI! Janjuš nikad usamljeniji, ostao u krevetu bez supruge Aleksandre i ljubavnice Maje! (VIDEO)

Da li će večeras završiti u hotelu, kao omiljena osoba?

Veliki šef je i ove večeri odlučio da zadrugare razdrma i razbudi, kako bi bili spremni za pretres nedelje, koji sledi, a muzika je najbolji način za to. Stanari Bele kuće su se momentalno probudili, kada su čuli njihove omiljene domaće hitove.

Marko Janjušević Janjuš i dalje boravi u rehabu, pa je tamo završio i nakon popodnevnog skandala sa Majom Marinković.

On je zaspao potpuno neotkriven, vidno iscrpljen i od prve bračne noći sa Aleksandrom Nikolić, koja je i ovonedeljni vođa. Janjuš je ponovo presabirao utiske u glavi, a koliko ga misli more, pokazuju momenti kada se uhvati za glavu, pokušavajući da sakrije svoje lice, čak i od kamera. On neprestano ponavlja da ga je sramota svih scena sa Majom, ali ne uspeva da nađe rešenje za iste,

