HAOS ZA VREME REKLAMA! Digla se dževa zbog PERIKE, nastao kolaps! (VIDEO)

Nova svađa!

Dok su trajale reklame u emisiji, Anja Todorović je pokušala da sazna ko je ukrao periku koju joj je Brendon poklonio i isekao je. Došla je do saznanja da su to uradile Ermina Pašović i Milica Kemez, a one su se pravdale da nisu. Brendon je digao dževu i tražio da mu se perika vrati.

Ako je niste uništili, vratite mi kako bih ja vratila Brendonu - govorila je Anja.

Znači Milica i Ermina su uzele to. Ko ima pravo da uzima moje stvari i da seče periku i bavi se vlasuljarstvom, a Anja je neodgovorna - govorio je Brendon.

Ja je nisam sekla... - poručila je Ermina.

Ermina je ukrala i bila je kod nje na krevetu! - govorila je Anja.

Brendon je nastavio da urla i da traži periku nazad, a Cvele je branio Anju i pričao da je Brendon tu periku njoj poklonio, pa nema pravo da je traži nazad.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.