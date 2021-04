'ALEKS IMA DVA GRAMA MOZGA!' Ša pokušao da ubedi Taru da se oraspoloži i komentariše dešavanja, ona mu OVAKO odbrusila! (VIDEO)

Šokirao se!

Tokom večerašnje emisije "Pitanja gledalaca", Tara Simov i Nenad Aleksić Ša su sedeli za crnim stolom, ali vidno neraspoloženi.

On je nju sve vreme ubeđivao da se oraspoloži, ali je ona odbijala čak i nakon njegovih zagrljaja i poljubaca. On je u jednom momentu prokomentarisao i kako one ništa ne komentariše, ali je dobio odgovor.

Neću da komentarišem Aleksa koja ima dva grama mozga, i ostale čekam subotu i da odgledamo klipove - rekla je Tara.

Autor: P.I.