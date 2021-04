UDARILA MU NA EGO I KOMPLEKSE: Tara poručila Ša da mu UŽASNO izgleda stomak, on popucao po svim šavovima, pa joj odbrusio! (VIDEO)

Hit!

Nenad Aleksić Ša otišao je do garderobera kako bi se presvukao za šišanje, a Tara Simov htela je da ga vidi bez majice, oko čega je on pravio već dosta problema. Kada ga je ugledala, Tara se zgrozila situacijom, zbog čega se on potpuno srozao.

Užas, sve si gore!

Pa ti me teraš makarone da jedem, nemoj da me nerviraš!

Pa uzmi treniraj - poručila je Tara.

Detaljnije u nastavku.

Autor: O. B.