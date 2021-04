Burno jutro!

Iako je obezbeđenje govorilo Filipu Caru da je najbolje da odmori malo, kako ne bi došlo do novog okršaja sa Minom Vrbaški, on nije imao nameru da prestane. I ona je imala žarku želju da se obračuna sa njim, iako ju je njen sadašnji dečko Fran Pujas molio da se primiri. Car je još jednom došao do izolacije, a obezbeđenje ga se sprečavalo da uđe u prostoriju, kao i Minu da izađe. Provokacije i teške reči su samo pljuštale.

Šta je p*čko, samo na žene znaš, a smrdušo jedna? Sad ti ja prva j*bem mamu, svaki dan ću da te proganjam, dok ti ne kažem: "Ćao, amore" - pričala je Mina Caru.

Znaš da ću ja tebi da mašem. Hajde, k*rvo - dobacivao je Filip.

Mama ti k*rva, p*čko. Pozdrav za Dinu - uzvratila je Vrbaški.

Vidimo se, Borise. Kuni se u Borisa - dobacivao je Car.

Obezbeđenje je povelo Cara do Bele kuće, kako bi legao i smirio se.

