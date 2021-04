TARI ĆE PASTI MRAK NA OČI ZBOG OVIH SCENA: Ša zaboravio na dogovore sa devojkom, pa prisno zaigrao sa Paulom, recitujući joj LJUBAVNE STIHOVE! (VIDEO)

Neće joj se svideti!

Iako Tara Simov i Nenad Aleksić Ša nastupaju uz strani hit "Crazy in love", on je sebi dao za prava da u pauzi izrepuje deo koji je sam smislio, pa je svojim cimerima pokazao kako bi to zvučalo, a sasvim slučajno, želeo je da čuje homentar Paule Hublin:

S tobom radim baš sve što se ne sme, s tobom, bebi, uvek nijasni je 50... - glasi deo onoga što je Ša spremio, a Paula je bila oduševljena, pa ga je podržala.

Tari sigurno neće biti prijatno kad bude videla ove scene, s obzirom da im je strogo zabranila komunikaciju, a da li je reper to potpuno smetnuo - ostaje nam samo da nagađamo.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.