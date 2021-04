DA SE NISAM NAPIO, NIKAD SE NE BIH POMIRIO SA TOBOM: Maja se umiljavala Janjušu i pokušala da se POMIRI sa njim, on joj SVE sasuo u lice, pa joj okrenuo leđa! (VIDEO)

I u rehabu drama!

Janjušu je danas prekipelo i stavio je tačku na svaki odnos sa Majom Marinković. Međutim, kako to biva, ovo nije kraj njihove ljubavne sage. Maja je nekoliko puta pokušala da se umilji Janjušu i da se pomiri sa njim, ali je on sve vreme bio nervozan. Poslednja svađa se desila pre nego što su legli da spavaju, kada joj je on sasuo sve u lice.

Pusti da ti objasnim neke stvari, svaki put ti pričam, vidi ti se d*pe, s*se, 1200 puta rekao da me ne grebeš, štipaš, da mi ne skačeš po glavi, da me pustiš, Rekao sam ti da ne pričaš laži o meni. Namerno sve radiš - govorio je Janjuš,

Ti nisi normalan - rekla je Maja.

Nemoj mene da praviš budalom. Radi šta hoćeš... - poručio je on.

Bravo - odgovorila je Marinkovićeva.

Ti meni govoriš bravo? Svega mi je preko k*rac, provociraš me stalno - nastavio je Janjuš.

Ti samo hoćeš da se svađaš sa mnom - zamerila je Maja.

Ja samo hoću mir - poručio je on.

A što si se pomirio sa mnom? - pitala je ona.

Da se nisam napio, nikad se ne bih pomirio sa tobom - poručio je Janjuš.

Što si takav prema meni? - nastavila je da zamera Maja.

Majo, hoću da spavam, nemoj me provocirati! - govorio je on.

Ja samo hoću da te zagrlim da spavamo - pričala je Maja, ali joj je on okrenuo leđa.

