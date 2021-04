USKRŠNJI KAZINO SPECIJAL - ZGRABITE 200 POKLON SPINOVA!

Iskoristite šansu i osetite duh praznične atmosfere!

Praznici nam uvek donose lepe trenutke, a ovoga puta kazino igrači imaće priliku da osete duh praznične atmosfere.

Spremite se - stiže USKRŠNJI KAZINO SPECIJAL.

Nemate korisnički na MERIDIAN ONLINE KAZINU?!

Više nema vremena za bilo kakvu dilemu, sada je pravi trenutak da ga kreirate jer tokom Uskršnjih praznika, Meridian časti sve novoregistrovane igrače!

Navikli ste da igrači osvajaju 100 poklon spinova, ali tokom praznika ovaj bonus biće UDVOSTRUČEN!

Registrujte se OVDE i zgrabite čak 200 SPINOVA - samo tokom Uskrsa!

Osim toga, registracija vam donosi i 1.500 RSD BONUS NOVCA!

Dakle, rezime: ako se od 30.04. do 02.05. registrujete na meridianbet.rs u roku od 24 sata na vaš nalog stiže 200 POKLON SPINOVA na super zanimljivoj slot igri Before Time Runs Out, a automatski vam se dodeljuje i keš za online klađenje!

Iskoristite šansu i dođite do LAKE ZARADE bez ikakvih ulaganja!

Meridian Online Kazino - mesto najbolje zabave!