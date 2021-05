NEĆU DA SE SKLONIM, DOK MI NE KAŽEŠ DA ME VOLIŠ: Maja naskočila na Janjuša i ne skida se! Prati ga svuda u stopu, dok ne dođe do POMIRENJA! (VIDEO)

Ne odustaje!

Nakon razgovora sa Drvetom mudrosti, Maja Marinković je otišla nazad do Janjuša, a on ju je molio da ga ostavi da bude sam. Maja ga je u jednom trenutku pustila, ali se onda opet vratila.

U PMS-u sam, a ti me nerviraš - zamerala je Maja.

Nikada nisam imao problema u vezi sa ženama, nikada - kukao je Janjuš.

Kad si imao samo dve veze - rekla je ona.

Ti si posebna vrsta - nastavio je on.

Da li me voliš? - pitala je Maja.

Nećeš opet da me navučeš, pa da opet pitaš što sam te ljubio - poručio je on.

Maja je naskočila na Janjuša, i nije htela da se skloni.

Ustani - rekao je on.

Neću dok mi ne kažeš da me voliš - poručila je Maja.

On ju je ubedio da se skine sa njega, ali ga je Maja pratila do Bele kuće, gde je nastavila da mu priča da je bezobrazan prema njoj, a on je nastavio da je moli da ga ostavi samog.

Autor: M. P.