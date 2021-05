IPAK GA NIJE OSTAVILA NA MIRU! Maja napala Janjuša i pored obećanja koje je dala, on joj poručio da mu se NE OBRAĆA više! (VIDEO)

Drama!

Iako je sinoć u emisiji "Pitanja novinara" rekla da će Janjuša ostaviti na miru neko vreme, Maja Marinković to ipak nije uradila. Danas je došlo do svađe u radionici, a on je zahtevao da se ona skloni od njega.

Ostavi me na miru! - rekao je Janjuš.

Ti si mene prvi vređao! - zamerila je Maja.

Koliko si kvarna, to je strašno - poručio je on.

Iskuliraj se - govorila je Maja.

Neću da se iskuliram, nemoj da mi se obraćaš do kraja rijalitija - rekao je on.

Prvi si me sad dirao - nastavila je da ga optužuje ona.

Molim te, ostavi mi na miru - rekao je on.

Psuješ mi seme - govorila je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M. P.