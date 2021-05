FRKA U IZOLACIJI! Miljana došla da zamoli Maju i Aleks za USLUGU, naišla na ODBIJANJE! (VIDEO)

Drama pred večerašnju žurku.

Miljana Kulić je večeras došla do sobe za izolaciju, gde su se šminkale Maja Marinković i Aleksandra Nikolić. Kulićeva je molila cimerke da joj zalepe trepavice, a one su bile u žurbi, pa su joj govorile da to ne mogu da urade.

Nećeš da mi zalepiš? - zamerala je Miljana.

Ne znam, ne znam. Žurim, Aleksandra hajde ti - rekla je Maja.

Ne znam, ne znam, ne znam! - vrisnula je Aleks.

Hajde kako znaš - govorila je Miljana.

Hajde, i da te ne vidim! - odbrusila je Aleks.

Tako mi pričaš... - rekla je Kulićeva.

Aleks je na kraju pristila da zalepi Miljani trepavice.

Autor: M. P.