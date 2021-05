DRAMA POTENCIJALNIH BUDUĆIH RODITELJA! Car napustio Sanjin krevet BESAN, Miljana jedva izvukla od njega šta se dešava: Nijedna mi NE VERUJE! (VIDEO)

Drama u cik zore.

Filip Car je još jednom pokušao da bude prisan sa Sanjom Stanković ovog jutra. Otišao je u njen krevet, ali stvari nisu ispale onako kako je on želeo. U jednom tretnuku došlo je do rapsrave, a on je napustio krevet.

J*bem ti krvavo nebo i mene i dan kada sam došao ovde - govorio je Car u pušionici, a Miljana je krenula za njim.

Šta je bilo? - pitala je ona.

Ništa nije bilo, opušteno - govorio je on.

Reci mi - nastavila je Kulićeva.

Nijedna mi ne veruje, štagod da kažem. Rekao sam sve dobro, nisam ništa loše - poručio je on.

Da li ćete praviti svadbu? Živeti zajedno? - pitala je ona.

Odakle znam. Hoćeš ti i ja da se venčamo - poludeo je Car.

Autor: M. P.