VIŠE NI POKRIVAČ NE REŠAVA PROBLEME: Maja pokušala da nahvata Janjuša na BEBU, pa dobila šut-kartu! NOVI LOM U REHABU! (VIDEO)

Da li će ipak popustiti?

Maja Marinković i dalje je molila Marka Janjuševića Janjuša da se pomire, a kako je on sve vreme to odbijao, Marinkovićeva je plakala, izlazila iz kreveta, pa se vraćala, dok je on pokušavao da je smiri:

Šta hoćeš da ti kažem, da si se popi*ala po meni? - pitao ju je Janjuš.

A zašto mi to radiš, zašto? Ne mogu više, izvedite me odavde! - plakala je Maja.

Samo ti pričam kako se osećam - rekao joj je Janjuš.

Znači, boli te ku*ac za mene - nastavljala je Marinkovićeva.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.