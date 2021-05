NJEMU KAMERE NE SMETAJU! Kristijan potpuno NAG nakon vrele akcije sa Kristinom! Sve SEVALO (18+ VIDEO)

Ne stidi se!

Nakon žestoke vrele akcije koju su imali na tabureu ispod paravana, Kristijan Golubović i Kristina Spalević su odlučili da se osveže u tuš kabini.

Prvi je Golubović izašao iz šteka i to potpuno go. On je odmah ušao u tuš kabinu, dok je Kristini trebalo malo vremena da se spremi.

Za to vreme se Golubović već istuširao, a ona je prvo oprala zube, a zatim i ona ušla u tuš kabinu.

Golubović se za to vreme spremio, a zatim pomogao svojoj ljubavnici da izađe iz kabine, nakon čega su otišli da legnu.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Zadruga 4 - Kristijan prezadovoljan posle vrele akcije na tabureu - 22.05.2021. pic.twitter.com/Jjs19Uwry5 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 22. мај 2021.

Zadruga 4 - Kristina izlazi iz šteka - 22.05.2021. pic.twitter.com/fqGLbby8MW — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 22. мај 2021.

Zadruga 4 - Kristijan se tušira, Kristina pere zube - 22.05.2021. pic.twitter.com/yH5uLPz07I — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 22. мај 2021.

Zadruga 4 - Kristijan se briše, Kristina ulazi u tuš kabinu - 22.05.2021. pic.twitter.com/TlbH0id2fU — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 22. мај 2021.

Autor: M. P.