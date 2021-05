Majini papagaji su zbrinuti.

Stefan Karić je danas sklonio papagaje Prcka i Žaklinu, koje je Maja Marinković dobila za rođendan, kako ne bi slušali haos ove zadrugarke i Janjuša.

Jovana Ljubisavljević i on su otišli do spoljnog toaleta večeras, a zatim ju je on poveo do Rajskog vrta, da provere kako su ptice koje je Maja dobila. Kada su videla da je sve u redu, otišli su zajedno do Bele kuće, da još malo odmore pred večerašnju emisiju.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.