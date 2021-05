NOVA DRAMA! Sanja čula šta je Car pričao o njoj, pa završila KOMUNIKACIJU za sva vremena: Moja majka je bila u pravu! (VIDEO)

Haos za haosom!

Danas je došlo i do iznenadne svađe Sanje Stanković i Filipa Cara, kada je ona čula da on ne želi da priča sa njom više. To je rekao nekom od zadrugara, a Sanja je potpuno izgorela.

Ne obraćaj mi se više! Moja majka jeste bila u pravu! Jeste bila u pravu! - pobesnela je Sanja.

Ja ću rađe da odaberem da nemam tenziju - pričao je Car.

Šta ja da radim što se Milica kači na mene? - uzvratila je Stankovićeva.

Hoću kasnije da razgovaramo normalno - govorio je Car.

Ni dobar dan, ni dobar tek što ti kažeš! Folirantu jedan! La, la, la, neću da te slušam - odbrusila je Sanja i otišla.

Autor: M. P.