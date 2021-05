Ne želi dramu sa njom.

Nakon završetka današnjeg sastanka, Filip Car i Miljana Kulić su otišli do pušionice, gde su pričali, a zatim otišli do garniture. Miljana je u prolazu pitala Aleksandru Nikolić "kakva je" sa Filipom, a on se iznervirao.

Bezobrazna si, ne potpaljuj je, pusti je da mi da mira - zamerio je Car.

Ja sam se totalno pogubila, nisam dobro - pravdala se Miksi.

To je za doktora - rekao joj je Filip.

Autor: M. P.