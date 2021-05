PUSTI GA MALO, NEKA ČEZNE: Maja upitala Đedovića za SAVET kako da se pomiri sa Janjušem (VIDEO)

Nada se pomirenju.

Nakon što su prvi put progovorili posle skandala i to u emisiji "Pitanja gledalaca", Maja Marinković i Janjuš su se razdvojili tokom pauze za reklame. On je otišao da puši ispod trema, dok je Maja otišla do spavaće sobe da porazgovara sa Markom Đedovićem.

Ti si njega uvredila, da on neće imati para, a ne njegovo dete - rekao joj je Đedović.

Da, jer sam mu ja davala pare za suši. A ovi kao da jedva čekaju da ja nešto... Da li misliš da ćemo da se pomirimo? Spustio je loptu, da mu priđem posle? - pričala je Maja.

Pusti ga malo, neka ga nek čezne malo. Budi dobra, fina... - savetovao ju je Đedović.

Đedović je u međuvremenu opleo i po Teodori Bilanović, koja ne podnosi Maju, a druži se sa Paulom Hublin. Maja je nastavila da priča o Janjušu.

Mene boli to što mi je rekao da sam k*rva. Zna se šta je k*rva... On se već sada pokajao. Ćutao je na pitanje da li će mi oprostiti... A to sa Carem, kamere su nas pratile, veruj mi, ništa, kamera nas je pratila sve vreme - govorila je Maja.

Dobro, ali ne pravi takve situacije - savetovao ju je Đedović.

Autor: M. P.