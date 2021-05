'SRAM TE BILO, SVE SAM IZGUBIO ZBOG TEBE' Janjuš urlao na zatočenu Maju, ona vrištala iz sveg glasa (VIDEO)

Nova drama!

Nakon karambola koji je danas izbio između njih, Marko Janjušević Janjuš došao je do novog dela "Zadruge", gde je po kazni zatvorena Maja Marinković.

- Šta mi radiš, bre?! Nisam pijan! Što mi radiš ovo, pitam?! Što mi radiš ovo, hoćeš da mi život uništiš?! - urlao je Janjuš.

- Zato što grliš Minu!

Ja grlim Minu?! A šta ti radiš?! Ti mene, devojko, ne voliš! Udaraš me i štipaš! Nemoj da lažeš više, mene nećeš praviti budalom - to sam došao da ti kažem! Ja tebe ne provociram, nisam pijan, nego samo pričam iskreno. Praviš me budalom sve vreme. Sada hoćeš da pričaš lepo, a kad me udaraš... - pravdao se bivši košarkaš, koji se potom razbesneo.

- Nemoj da me lažeš više, život sam ovde ostavio! Nemoj da se smeješ, nemoj da me praviš budalom! Ništa ti u životu nisam uradio loše. Nemoj više da me praviš budalom, ja sam te zamolio! Nemoj da se smeješ više, g*vno jedno, ja sam jedino ovde iskren u celoj ovoj priči, a mene nazivaju folirantom, budalom, idiotom! Sram te bilo šta radiš, sram da te bude! Tebe boli k*rac u životu, ja sam izgubio sve zbog tebe.

