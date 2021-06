Au!

Fran Pujas je poznat po tome da je već jednom na imanju Zadruge pokazao hrabrost kada je pre par meseci uhvatio vodenu zmiju.

On je i danas uradio isto. On je danas pokraj bazena uhvatio zmiju dok ga je gledala Nataša Radan. Tom prilikom je on uhvatio zmiju za vrat i tako je nosio po imanju.

Jao kako je lepa, ja ne verujem - govorio je Fran.

Autor: N.B.